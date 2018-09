Der var en lille stigning i antallet af ledige stillinger i andet kvartal. Der mangler faglærte, siger DI.

København. Der er blevet flere job at søge, og antallet af ledige stillinger er samlet på et historisk set højt niveau.

Samlet steg antallet af jobannoncer med 600 til 32.600 i andet kvartal på det private arbejdsmarked.

Det er tæt på det højeste niveau i de otte år, hvor Danmarks Statistik har målt antallet af ledige stillinger.

Hos interesseorganisationen Dansk Industri (DI) fortæller underdirektør Steen Nielsen, at mange af medlemsvirksomhederne har svært ved at besætte ledige stillinger.

Det gælder både højtuddannede, men især job til faglærte som elektrikere, mekanikere og smede er svære at få besat.

- Det gør det svært for virksomhederne at byde ind på de opgaver, der er. De ender dermed med at miste ordrer, og det giver mindre vækst for virksomhederne og i sidste ende Danmark, siger Steen Nielsen.

Det er de mindste virksomheder med under ti ansatte, som har flest ledige stillinger.

Dansk Industri ser på kort sigt mulighed for at ansætte flere udlændinge og en højere grad at få folk på offentlig forsørgelse i job. På lidt længere sigt handler det om uddanne flere faglærte på erhvervsskolerne.

En anden mulighed er, at virksomhederne sætter lønningerne op, men det løser ikke det generelle problem, mener DI.

- Lønstigningerne er gået en hel del op på det seneste, men det er ikke en løsning på, at der generelt set bare mangler medarbejdere, siger Steen Nielsen.

Samlet set var andelen af ledige stillinger - i forhold til hvor mange der er besat - på 1,9 procent i andet kvartal. Det er uændret fra kvartalet før.

Hos Jyske Bank betegner cheføkonom Niels Rønholt det som positivt, at der sammenlignet med efteråret er lidt færre ledige stillinger.

- Bedømt ud fra tallene eskalerer manglen på arbejdskraft ikke, skriver han i en kommentar.

/ritzau/