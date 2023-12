I fem af landets syv største banker oplever man en stigning i antallet af erhvervskunder, der henvender sig.

Selv om dansk erhvervsliv generelt er kommet langt bedre ud af en meget turbulent periode i verdensøkonomien, end de fleste havde turdet håbe på, så er det ikke alle virksomheder, der klarer sig lige godt.

Det viser en rundspørge, som Finans Danmark har foretaget blandt kreditcheferne i landets syv største banker.

Her fortæller fem af de syv adspurgte, at de det seneste år har haft et stigende antal henvendelser fra virksomheder, der har brug for hjælp til at kunne videreføre driften.

Og det er ifølge Finans Danmarks cheføkonom, Niels Arne Dam, et første varsel om, at der er virksomheder, som er mere udfordrede, end de har været.

Det drejer sig specielt om virksomheder i bygge- og ejendomsbranchen, ligesom også detailhandlen er ramt.

- Byggeriet er ramt af lavere efterspørgsel, som blandt andet er et resultat af de højere renter, der også rammer ejendomsselskaberne.

- Og detailhandlen er særligt ramt af det aktuelle skift i forbrugsvaner, hvor vi køber færre varer og i stedet bruger penge på restaurantbesøg eller rejser ud i verden, siger Niels Arne Dam.

Han forventer, at bankerne den kommende tid må indkassere øgede tab på nødlidende eller konkursramte virksomheder.

- Det siger alle erfaringer med så store rentestigninger på så kort tid. Det ville være naivt at tro, at man bare sådan kan glide hen over det, uden at det får konsekvenser.

- Men vi ser også, at to ud af tre selskaber, der går konkurs, allerede havde svage økonomiske nøgletal inden rentestigningerne kom. Det tyder på, at der har været en pukkel af virksomheder, som ikke ser levedygtige ud, og som vi har skubbet foran os, siger Niels Arne Dam.

Alle syv adspurgte kreditchefer forventer, at antallet af henvendelser vil stige det kommende år, hvor pilen peger mod en mindre økonomisk afmatning, ikke bare i Danmark, men også på nogle af vores største eksportmarkeder.

Derfor vil bankerne få nok at se til med at yde finansiel sparring til de virksomheder, der måtte have behov for det.

- Det handler om at vurdere, om der grundlæggende er tale om en sund virksomhed, som kan komme igennem det her, hvis vi finder noget finansiering.

- Så er det både i bankens og samfundets interesse at finde en løsning. Heldigvis står mange virksomheder med en robust egenkapital, de kan tære på, siger Niels Arne Dam.

