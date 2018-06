Ny redegørelse fra Danske Regioner viser omfanget af forurenede grunde, der kan true drikkevandets kvalitet.

København. Tusindvis af grunde rundt om i Danmark kan være så forurenede, at det kan gå ud over kvaliteten af grundvandet.

Det oplyser Danske Regioner på baggrund af en ny status for området i 2017.

Ifølge chefrådgiver Christian Andersen fra Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer ved man ikke præcist, hvor mange forurenede grunde der er i så slem forfatning, at de truer grundvandet.

- Men på 8000 grunde har vi identificeret aktiviteter, som erfaringsmæssigt kan have den virkning. På yderligere 5000 grunde har vi konstateret, at de stoffer faktisk findes i en koncentration, der overstiger grænseværdien, siger han.

- Der har vi brug for at lave en yderligere risikovurdering, om vi er nødt til at sætte ind med en regulær indsats, tilføjer han.

Derudover er der 160 grunde, hvor man allerede har konstateret så alvorlig forurening, at det kræver tiltag som for eksempel oprensning.

- Indsatsen kan være en kildeoprensning, hvor forureningen kan koges eller graves væk eller nedbrydes kemisk eller biologisk. Eller man kan vælge at inddæmme forureningen, så den ikke spreder sig yderligere, siger Christian Andersen.

Listen af forurenede grunde bliver lidt længere hvert år, når regionerne gør status. Flere opdages, samtidig med at andre er blevet renset og kan stryges fra listen.

I 2017 var nettotilgangen på i omegnen af 560, oplyser chefrådgiveren.

Forurening af grunde skyldes ofte, at der tidligere har været en form for industri.

- De dominerende forureninger, som truer grundvandet, er fra klorerede opløsningsmidler og pesticider, siger Christian Andersen.

- Klorede opløsningsmidler har været brugt primært ved renserier og i metalindustrien. Pesticider finder man typisk ved gamle maskinstationer, depoter og nedlagte lossepladser, siger han.

Regionerne har i 2015-2017 undersøgt for stoffet PFAS (fra emballage, maling og lak) i 1730 vandprøver. Ifølge regionerne er stoffet fundet i 880 af prøverne.

De fem regioner får hvert år bloktilskud fra staten til at løse opgaven med forurenede grunde.

I 2017 har regionerne tilsammen brugt 434 millioner kroner på at opspore, undersøge og håndtere jordforureninger.

I 2019 skal regionerne og staten forhandle om de økonomiske midler til at løse opgaven.

