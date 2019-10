Ifølge Børsen er der i dag stort set lige mange, der enten forventer stigninger eller fald i boligpriserne.

Befolkningen i Danmark tror i mindre grad på fortsat stigende boligpriser.

Det viser en meningsmåling, som Greens Analyseinstitut har lavet for Børsen.

Ifølge målingen er der stort set lige mange, der tror, at priserne vil fortsætte op det kommende år eller faktisk begynde at falde.

Mere præcist tror 35 procent af befolkningen på, at boligpriserne står over for fortsatte stigninger, mens 33 procent tror, at priserne står over for fald.

Ikke siden 2012 har troen på stigende boligpriser været så lav, skriver Børsen.

Udviklingen både overrasker og bekymrer flere boligøkonomer, som avisen har talt med. En af dem er Mira Lie Nielsen, boligøkonom i Nykredit.

- Det er en vild måling, og det er overraskende, at det dykker så meget.

- Økonomisk set har danskerne ikke haft det bedre i mange år, og der har været fin fart på priserne i år, når man lige ser bort fra ejerlejligheder i Aalborg og København, siger hun til Børsen.

Hvis troen på stigninger fortsætter med at falde i fremtidige målinger, kan det ifølge hende blive en selvopfyldende profeti, at priserne skal ned.

- Boligpriserne er styret af forventninger, og hvis der opstår en forventning om, at priserne falder, holder boligkøberne igen, siger Mira Lie Nielsen.

Målingen fra Greens Analyseinstitut er baseret på svar fra 1152 personer. Det er den seneste analyse af boligmarkedet, som Greens har lavet siden 2005.

Ifølge Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark, er Greens' målinger af boligoptimismen noget, som mange boligøkonomer kigger på.

På den lange bane er der nemlig en ret tæt sammenhæng over til den faktiske prisudvikling.

- Hvis danskerne ligefrem går hen og bliver pessimistiske, og et flertal forventer faldende boligpriser, vil boligkøberne kræve større nedslag, før de slår til, siger Christian Hilligsøe Heinig til Børsen.

- Hvis mange frygter prisfald, kan det også være, at de trækker sig helt fra markedet, fordi de ikke vil risikere et formuetab på boligkøbet. Så på den måde spiller den generelle boligoptimisme en stor rolle.

