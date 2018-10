Stor konkurrence blandt restauranter gør, at overskuddet daler. Særligt de mindste i branchen har det svært.

København. Selv om danskerne spiser ude som aldrig før, tjener restauranterne færre penge, og antallet af konkurser af stigende.

På tre år er omsætningen i danske restauranter steget med over 20 procent til 43,9 milliarder kroner. Det viser en undersøgelse fra revisionsvirksomheden Deloitte.

Trods fremgangen måtte restauranterne i gennemsnit se overskuddet falde med 16,5 procent i 2017.

Årsagen til udviklingen er, at der er stor konkurrence i branchen, hvor mange nye restauranter slår dørene op. Det vurderer Claus Jorch Andersen, der er partner i Deloitte.

- Det er en branche, der vokser, og det ansporer mange til at komme ind og prøve at få en bid af kagen.

- Det er den klare årsag til, at vi ser faldende indtjening, og at flere går konkurs, siger han.

I 2017 åbnede 2460 nye restaurationsvirksomheder, hvilket er en seksdobling siden 2005.

Samlet havde flere end fire ud af ti restauranter underskud sidste år, og i de første otte måneder af 2018 har 270 restauranter måttet dreje nøglen om mod 180 i den samme periode sidste år.

Samtidig er mere end hver fjerde restaurant i farezonen for at lukke. Det er en lidt mindre andel end de seneste år, men det skyldes udelukkende, at flere er gået konkurs.

- Den skarpe konkurrence i branchen gør, at rigtig mange har svært ved at få sorte tal på bundlinjen.

- Hvis den vækst, vi har set i branchen, ikke fortsætter på samme niveau i de kommende år, så vil endnu flere få det svært, siger Claus Jorch Andersen.

Den store konkurrence mærkes særligt hos de mindre restauranter med under 25 ansatte.

- De store restauranter har nogle fordele, som de lidt mindre ikke har. De har mulighed for at høste nogle stordriftsfordele på personale, køkkener og ledelse, siger Claus Jorch Andersen.

Undersøgelsen fra Deloitte er baseret på regnskaberne fra knap 3800 restaurationsvirksomheder.

