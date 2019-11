Flere passagerer mellemlander i Københavns Lufthavn, og det trak antallet af rejsende op i oktober.

Sidste måned blev den travleste oktober nogensinde i Københavns Lufthavn, hvor flere udenlandske rejsende trak op.

Samlet var der 2,73 millioner i lufthavnen, hvilket akkurat overgik samme måned i 2018.

Det viser Københavns Lufthavns egne trafiktal, der er offentliggjort søndag.

Fremgangen dækker over, at der er flere passagerer, som mellemlander i København på vej til deres slutdestination.

Til gengæld er der færre passagerer, som flyver direkte fra København end tidligere.

Månedens tal er også præget af efterårsferien i uge 42, hvor mange familier rejste sydpå.

I fredagen op til ferien var der 107.200 passagerer i lufthavnen, hvilket dermed var en af de travleste dage i året.

- Det skal gerne være varmt, når danskerne rejser på efterårsferie. Omkring uge 42 tredobles flytrafikken til Spanien og især De Kanariske Øer, siger administrerende direktør Thomas Woldbye i en pressemeddelelse.

- Mange vælger også at tage en ekstra ferieuge og rejse langt til især Sydøstasien via for eksempel Dubai og Doha, hvor trafikken omkring efterårsferien vokser 25-30 procent, siger han.

Set over de første ti måneder af 2019 er antallet af passagerer faldet med knap 13.000 til 26,04 millioner.

Det hænger ifølge lufthavnen sammen med, at foråret var præget af en stor strejke hos SAS, og at Norwegian har lagt sin strategi om og derfor ikke åbner ruter som tidligere.

Samtidig har der været konkurser i de to islandske flyselskaber Primera Air og Wow Air, der gik ned i henholdsvis 2018 og 2019.

/ritzau/