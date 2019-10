Københavns Lufthavn mister passagerer, der flyver direkte, men har flere transferpassagerer.

Der rejste flere passagerer gennem Københavns Lufthavn i september, hvilket skyldtes, at flere rejsende mellemlandede i lufthavnen.

Samlet var der 2,8 millioner passagerer i lufthavnen i september. Det er omtrent 12.000 flere end for et år siden. Det viser lufthavnens egne trafiktal, der er offentliggjort torsdag.

Fremgangen kommer fra transferpassagerer, der på vej til en anden destination mellemlander i København.

Københavns Lufthavns administrerende direktør, Thomas Woldbye, ser det som et resultat af en strategi om at få flere rejsende fra andre lande end de nordiske.

- Vi har haft fokus på at brede vores markeder ud, så vi ikke kun tiltrækker passagerer i Skandinavien.

- Vi skal også have fat i Baltikum, Polen, den nordlige del af Tyskland, Holland og England. De her er tal er et tegn på, at det går den rigtige vej, siger han.

Blandt de enkelte lande sprang særligt Polen i vejret i september.

Antallet af passagerer mellem Polen og Danmark steg med 21 procent til 76.000. Dermed har Polen overhalet Grækenland og er nu nummer 15 på listen over rejselande i lufthavnen.

- Polen er en voksende økonomi, og flere polakker er ved at få øjnene op for, hvor mange ruter der er fra København - herunder 40 langdistanceruter, siger Thomas Woldbye.

Set over de første ni måneder af 2019 er antallet af passagerer faldet med omtrent 17.000 til 23,3 millioner. Ifølge Thomas Woldbye skyldes det flere konkurser og en stor strejke.

- Vi havde forventet at have vækst i år, men der har været en del hændelser, som har påvirket os.

- Vi har haft en lang strejke hos SAS og flere konkurser hos flyselskaber, og samtidig har Norwegian ændret sin strategi og har ikke længere fokus på vækst, siger Thomas Woldbye.

Flykonkurserne tæller islandske Primera Air og Wow Air, der krakkede i henholdsvis 2018 og 2019.

/ritzau/