Over 2500 nystartede firmaer havde i 2017 en person på 55 år siddende for bordenden.

Et stigende antal seniorer vælger at gå iværksættervejen.

Det viser en undersøgelse foretaget af Lederne, der er interesseorganisation for ledere og andre betroede medarbejdere.

Opgørelsen bygger på tal fra Danmarks Statistik.

Undersøgelsen viser, at 2594 personer over 55 år startede deres eget firma i 2017. Dermed udgjorde de 14,4 procent af alle nystartede virksomheder.

Det er en stigning i forhold til 2014, hvor 2212 virksomheder blev stiftet af folk over 55 år. Det svarede til 13 procent af alle nye firmaer.

Fra 2014 til 2017 er der derved sket en stigning på 17,3 procent i antallet af personer over 55 år, som vælger at starte egen virksomhed.

- Det store antal iværksættere lidt oppe i alderen afspejler, at vi er aktive i flere år end tidligere. Det er meget glædeligt, at et stigende antal danskere i de lidt ældre aldersgrupper har mod på at starte for sig selv, siger Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne.

Undersøgelsen viser også, at når seniorerne starter deres egen virksomhed, så har de gennemsnitligt efter fem år en omsætning på 3,9 millioner kroner.

Det er ret højt sammenlignet med andre aldersgrupper, der starter virksomhed.

Generelt er seniorer også dygtige iværksættere, mener Henrik Bach Mortensen. Muligheden for at springe ud som iværksætter bør derfor italesættes mere, lyder det.

- Det handler først og fremmest om at fortælle den gode historie. Jeg tror, vi alle sammen har opfattet folkepensionsalderen som et helt automatisk tidspunkt for, hvornår man skal forlade arbejdsmarkedet.

- Men flere og flere har det heldigvis godt, når de når pensionsalderen, og flere og flere ønsker fortsat at være en del af arbejdsfællesskabet. Og det er det, vi kan se på tallene, siger Henrik Bach Mortensen.

Direktøren for Lederne er medlem af den såkaldte seniortænketank, som den tidligere VLAK-regering nedsatte for at få flere seniorer i arbejde.

Henrik Bach Mortensen er glad for, at den nye S-regering har valgt at holde fast i tænketanken. Den forventes at aflevere sine anbefalinger inden nytår.

/ritzau/