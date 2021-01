Sidste år var der en stigning på en halv procent for antallet af nystiftede virksomheder, viser analyse.

Selv om coronakrisen sidste år skabte stor usikkerhed i dansk økonomi, så blev der stiftet flere nye virksomheder, end det var tilfældet året før.

Det viser en analyse fra regnskabsvirksomheden Dinero, der har analyseret tal fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

En ny virksomhed dækker i undersøgelsen over forskellige slags virksomheder. Det drejer sig blandt andet om anpartsselskaber og aktieselskaber, der er nogle af de mest typiske virksomhedstyper.

Ifølge Dinero blev der i 2020 registreret 51.033 nystiftede virksomheder i CVR. Det er cirka en halv procent højere end i 2019, hvor tallet var 50.765.

Martin Thorborg, der er administrerende direktør i Dinero og selv har erfaring med at stifte virksomheder, kalder det "absolut positivt", at der selv i et år med corona er stiftet flere nye virksomheder.

- Blandt andet fordi restriktioner gang på gang satte en alvorlig kæp i hjulet og gjorde det svært at drive en fornuftig forretning, siger Martin Thorborg i en pressemeddelelse.

Særligt antallet af nye enkeltmandsvirksomheder imponerer Martin Thorborg.

Ifølge Dineros analyse steg antallet af enkeltmandsvirksomheder fra midten af marts til starten af december med syv procent.

- Og det er altså en virksomhedsform, som medfører, at man hæfter personligt ved konkurs, bemærker Martin Thorborg.

- Det tyder på, at iværksætterne stadig har mod på og lyst til at starte egen virksomhed. Og det er virkelig vigtigt.

En registrering i CVR behøver ikke altid hænge sammen med etablering af nye virksomheder.

En registrering kan således også have at gøre med skifte i virksomhedsform og genstarter eller lignende i eksisterende virksomheder.

Derfor skal tallene i Dineros analyse læses med visse forbehold.

/ritzau/