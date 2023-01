Lyt til artiklen

Lørdag morgen er der meget der tyder på, at TDC har problemer.

Det skriver TV 2 på baggrund af oplysninger fra siden Downdetector.

Her fremgår det, at over 100 brugerrapporter antyder problemer hos virksomheden.

Det er heller ikke muligt at komme på flere af TDCs hjemmesider.

B.T. følger sagen.