Antallet af ledige har ligget tæt på uændret det seneste år. 104.400 arbejdsparate står uden job.

Antallet af ledige på det danske arbejdsmarked har været tæt på uændret gennem det seneste år.

Det var også billedet fra oktober til november, hvor ledigheden steg med 300 til 104.400 personer. Dermed er bruttoledigheden fortsat på 3,7 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Tallet dækker over folk på dagpenge og kontanthjælp, som er klar til at tage et job, samt folk i aktivering.

Selv om ledigheden ikke falder, kalder cheføkonom Bo Sandberg fra Dansk Byggeri udviklingen positiv.

- Det er faktisk godt nyt, at ledigheden fastholdes uændret. Det viser, at arbejdsmarkedet indtil videre stadig formår at opsuge stigningen i arbejdsstyrken, siger Bo Sandberg.

- Det er usikkert og næppe sandsynligt, at den flade ledighedskurve kommer til at fortsætte i 2020.

- Men indtil videre må man konstatere, at det danske arbejdsmarked stadig er bomstærkt og oftere overrasker til den positive end til den negative side, siger han i en skriftlig kommentar.

Hos Dansk Erhverv vurderer cheføkonom Tore Stramer, at der er stigende risiko for, at stilstanden i ledigheden bliver vendt til en stigning.

Han peger på, at der globalt har været tegn på afmatning i økonomien. Det kan have påvirket virksomhedernes aktivitet herhjemme.

- Vi kommer ikke uden om, at risikoen for, at vi kommer til at se en mere tydelig stigning i ledigheden over den kommende tid, er steget betragteligt over de seneste måneder og nu befinder sig på det højeste niveau, siden den europæiske gældskrise rasede i årerne 2011-2012, siger han i en skriftlig kommentar.

Samlet set er ledigheden faldet med omkring 62.000 personer siden 2012, hvor efterveerne af finanskrisen stadig trykke.

2019 ventes at blive det år med den laveste ledighed siden 2008.

