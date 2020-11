Et stigende antal nye ledige er et udtryk for en øget coronasmitte i det amerikanske samfund, mener økonom.

742.000 amerikanere meldte sig i sidste uge ledige for første gang. Det viser tal fra USA's beskæftigelsesministerium torsdag ifølge Ritzau Finans.

Det var flere nytilmeldte ledige end ventet. Ifølge Bloomberg var forventningen, at der ville være 700.000 nytilmeldte ledige.

Antallet er desuden en stigning på 31.000 personer i forhold til ugen før, hvor 711.000 meldte sig ledige.

- Det er en super ærgerlig udvikling, der desværre viser, at den stigende smitte nu har ramt det amerikanske arbejdsmarked, siger Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, i en kommentar.

Han påpeger, at spredningen af coronavirus i øjeblikket sætter rekord i USA, hvilket har fået en række delstater til at indføre nye restriktioner.

Ifølge Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, er de seneste ledighedstal dog fortsat i den lave ende af coronakrisen.

- Uden at være prangende, så er strømmen af nøgletal fra USA til den godkendte side set gennem mine briller, siger han i en kommentar.

- Arbejdsmarkedet bevæger sig overordnet set svagt frem, virksomhederne udviser imponerende højt humør, og så har dele af privatforbruget fundet tilbage til samme hylde, som det lå inden krisen. Og alt det sker til trods for øget smitte og en hungrende sult efter en ny hjælpepakke.

Også Søren V. Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank, mener, at udviklingen på det amerikanske arbejdsmarked overordnet går "den rigtige vej".

- Men det går langsomt, og ved årsskiftet kan omkring ti millioner amerikanere stå uden indkomst, siger han i en kommentar.

Han påpeger, at flere af de programmer, som i øjeblikket sikrer understøttelse til de amerikanere, der ellers ville stå uden indkomst, udløber til nytår.

- Det kan for de enkelte familier have katastrofale konsekvenser. Men omvendt må man også sige, at hjælpeordningernes betydning er blevet formindsket over de seneste måneder, siger Søren V. Kristensen.

- I sommer stod hjælpepakker og forhøjet understøttelse for næsten fem procent af den samlede indkomst for de amerikanske forbrugere. I øjeblikket er det kun én procent.

