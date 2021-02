Man ser Egon Olsen for sig. Iført bowlerhat, handsker og stetoskop, forsøger han rutineret at åbne endnu et pengeskab.

Hvorvidt det er bokse af det ikoniske mærke Franz Jäger, der lige nu indtager de danske hjem, er nok tvivlsomt.

Sikkert er det imidlertid, at flere og flere danskere dropper banken og vælger at opbevare store pengebeløb og kostbare værdigenstande hjemme i privaten.

TV Midt/Vest skriver, at salget af pengeskabe til private boomer. Og det er ikke beboerne på adresser på Strandvejen eller andre fashionable steder, der er køberne, men derimod hr. og fru Danmark.

Olsen-banden foran et pengeskab i 'Olsen-banden går amok' fra 1973. Foto: Svend Aage Mortensen Vis mere Olsen-banden foran et pengeskab i 'Olsen-banden går amok' fra 1973. Foto: Svend Aage Mortensen

Det bekymrer flere eksperter, som tv-stationen har talt med.

For værdierne bliver både mere udsatte i tilfælde af brand og hvis Egon Olsens kolleger fra den virkelige verden kommer på uønsket besøg. Et hus med kontanter, kostbare smykker og den slags er simpelthen mere attraktivt for hjemmerøvere.

Men også fordi folk kan få problemer med at få værdierne erstattet af forsikringen, hvis de af den ene eller anden grund mister dem.

Skadechef ved Vestjylland Forsikring siger til tv-stationen, at en almindelig indboforsikring ofte kun dækker tab af kontante beløb på op til 25.000 kroner. Og det kan give problemer i tilfælde af indbrud, hjemmerøveri eller brand.

Et Franz Jäger-pengeskab som dem, Egon Olsen åbnede stribevise af i Olsen-Banden. (Arkivfoto) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Et Franz Jäger-pengeskab som dem, Egon Olsen åbnede stribevise af i Olsen-Banden. (Arkivfoto) Foto: Ida Marie Odgaard

Direktøren for Herning Pengeskabsfabrik fortæller til TV Midt/Vest, at det ikke bare er 20.000 til 30.000 kroner, folk putter i egen pengeboks. Det er rigtig store beløb, som »ganske almindelige hr og fru Danmark« ligger inde med i parcelhuset.

En af grundene er ifølge ham, at mange banker har indført negative renter.

Men det er ikke hele forklaringen, mener finansekspert Lars Krull fra Aalborg Universitet.

»Jeg tror nærmere, det skyldes, at folk har sorte penge, end at folk vil undgå negativ rente,« siger han til TV Midt/Vest.