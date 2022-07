Lyt til artiklen

Flere ganske almindelige danskere begår økonomisk kriminalitet uden at være klar over det.

Bliver det opdaget, kan det få alvorlige konsekvenser, advarer myndighederne.

Finanstilsynet oplever et stigende antal sager, hvor private investorer handler små aktieposter med sig selv i form af værdipapirer.

Det kaldes wash trading og er ulovligt, da det kan skade investorernes tillid til de finansielle markeder.

Markedsmanipulation bliver i Danmark som udgangspunkt straffet med fængsel, hvilket der er flere eksempler på.

Mange wash trades skyldes dog finansielle fodfejl, og Finanstilsynet gør derfor nu opmærksom på den ulovlige trend.

»Mange af de tilfælde, som vi ser i Finanstilsynet, sker uforvarende, fordi investorer ikke er opmærksomme på, at de handler med sig selv eller ikke ved, at det er ulovligt. Det vil vi gerne undgå med denne advarsel,« siger Karen Dortea Abelskov, vicedirektør i Finanstilsynet, i en pressemeddelelse.

De fleste, som begår wash trading, er dog godt klar over, hvorfor det sker. Det sker nemlig ofte, når investor ønsker at flytte aktier fra et depot til et andet depot, lyder det.

Hvad er wash trading? Wash trade er markedsmanipulation, der opstår, når en markedsdeltager køber og sælger det samme værdipapir.

Opstår når en person sætter en købsordre på et værdipapir ind på markedet samtidig med, at vedkommende lægger en købsordre ind på det samme værdipapir.

Manøvren ser udefra ud som en hvilken som helst handel mellem to uafhængige parter, der styrer prisen på aktie- og obligationsmarkederne.

Nogle wash trades bliver gennemført for at vildlede markedet andre for at spare gebyrer ved flytning af værdipapirer mellem forskellige depoter.

Selv når wash trades omfatter handel med værdipapirer for mindre beløb kan det medføre såvel bøder som fængselsstraffe for den eller de involverede. Kilde: Finans.dk

Det kan både være mellem egne depoter eller fra eget depot, til en ægtefælles, samlevers eller barns depot eller til et depot tilhørende et selskab, som investoren ejer.

I sommeren sidste år fik det konsekvenser for en investor, der blev idømt 60 dages fængsel, heraf 30 dage ubetinget.

Vedkommende havde i ni tilfælde i en periode på en måned handlet mellem sit personlige depot og et depot tilhørende en virksomhed, som vedkommende var direktør i og ejer af.

Oven i fængselsstraffen blev virksomheden idømt en bøde på 40.000 kroner.

I en anden straffesag i 2015 blev en investor idømt 30 dages betinget fængsel for handel med sig selv

Vedkommende var tiltalt for at indlægge en salgsordre på en obligation til kurs 98, hvorefter vedkommende samme dag indlagde en enslydende købsordre. Kursen steg dermed fra kurs 85,5 til kurs 98.

Ifølge Finanstilsynet er det afgørende, hvem der er beslutningstager for investeringen. Er det samme beslutningstager, anses det for wash trades.



Det er derfor vigtigt at sikre sig, at den første handel er gennemført, før man lægger en ny ordre ind, lyder det.