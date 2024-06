Gennemsnitsalder i større byer uden for hovedstaden er 40 år, hvilket er to år lavere end landsgennemsnit.

Flere bor i dag i byområder uden for hovedstadsområdet med over 50.000 indbyggere sammenlignet med for ti år siden.

I januar 2024 boede 18 procent af befolkningen i disse byområder. I 2014 gjaldt det 15 procent af befolkningen.

Det viser Danmarks Statistiks byopgørelse, som er blevet offentliggjort fredag.

Siden 2014 er både Roskilde, Silkeborg og Herning blevet byer med over 50.000 indbyggere. Byerne har dermed bidraget til det stigende antal, som bor i større byer uden for hovedstaden.

Gennemsnitsalderen i de større byer uden for hovedstadsområdet er desuden en smule lavere end gennemsnitsalderen i hele landet.

I 2024 er gennemsnitsalderen i byer med over 50.000 indbyggere 40 år. Det er to år under landsgennemsnittet på 42 år.

Ifølge Danmarks Statistik skyldes det især, at Aarhus, Odense og Aalborg alle er store uddannelsesbyer.

I landdistrikterne er befolkningen derimod en smule ældre end landsgennemsnittet. Gennemsnitsalderen for personer, der bor på landet, ligger i 2024 på 44 år.

Generelt fortsætter andelen, der bor på landet, med at falde. I 2024 bor 11 procent af befolkningen i landdistrikterne, mens det gjaldt 12 procent i 2014.

Den samlede befolkning lyder per 1. januar 2024 på lige knap 6 millioner. Heraf bor 5,3 millioner i byområder. I hovedstadsområdet bor 1,4 millioner indbyggere.

Knap tre ud af ti bor i 2024 i byområder med færre end 10.000 indbyggere. Byområder med under 10.000 indbyggere omfatter langt de fleste byområder i Danmark.

Gennemsnitsalderen i de mindre byområder er 45 år, og dermed tre år over landsgennemsnittet.

