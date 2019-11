Antallet af brugere, der betaler for at swipe på datingappen Tinder, er steget i tredje kvartal.

Datingtjenesten Tinder får trods ny konkurrence flere og flere betalende brugere.

Det viser et regnskab for tredje kvartal fra selskabet bag appen, Match Group.

Antallet af brugere, der betaler for at swipe til højre eller venstre i søgen efter kærlighed, er steget med 437.000 i tredje kvartal.

Det er et lille fald i forhold til andet kvartal, hvor antallet af betalende brugere steg med 503.000. I alt er der 5,7 millioner betalende brugere af Tinder.

På appen kan man swipe til venstre eller højre, alt efter om man gerne vil i kontakt med den person, man får vist på skærmen, eller ej.

Appen er gratis, men brugere kan betale for to opgraderinger, Tinder Plus og Tinder Gold.

Her bliver brugere fri for reklamer og får flere daglige såkaldte "super likes", hvor man fortæller andre brugere, at man er ekstra vild med vedkommende.

I Gold-versionen kan man også se, om en person har sagt ja til en, før man selv siger ja til personen.

Group Match har oplevet stor konkurrence på datingapp-fronten med den nye konkurrent Bumble og Facebooks nye datingplatform, der i september blev lanceret i USA.

Selskabets omsætning i tredje kvartal steg med 22 procent til 541 millioner dollar. Det svarer til omkring 3,6 milliarder danske kroner.

Selskabet forventer i fjerde kvartal at omsætte for 555 millioner dollar, svarende til 3,7 milliarder kroner.

/ritzau/Reuters