Virksomheden bag Segway stopper nu produktionen af det alternative transportmiddel.

En beslutning, der er truffet efter flere ulykker med Segways.

Det skriver The Guardian.

15. juli bliver den sidste Segway produceret på fabrikken.

Segwayen var særligt populær i storbyer over hele verden som transportmiddel for turister, og du har også set turisterne i København læne sig forover på en Segway.

Den britiske investor Jim Heselden, der købte virksomheden tilbage i 2009, omkom bare et år senere i en alder af 62 år, da han forulykkede på en Segway.

Og det er ikke den eneste ulykke, der er sket på en Segway.

Grundet utallige ulykker blev Segways ulovligt at køre på i flere byer.

Som konsekvens af at man nu stopper produktionen af det tohjulede transportmiddel, har man nu valgt at fyre 21 medarbejdere i virksomheden Segway Inc.

Virksomheden producerer også elektriske løbehjul og andre elektriske køretøjer.

Salget af Segways stod kun for 1,5 procent af virksomhedens samlede omsætning i 2019.