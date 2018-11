For første gang i seks år forventer Nykredit, at priserne på lejligheder i København er toppet.

Flere års store prisstigninger på lejligheder i København kan have nået sin ende i denne omgang.

Høje priser og strammere låneregler har luget ud i feltet af købere, der samtidig er påvirket af usikkerhed om fremtidens boligskatter.

Det vurderer Nykredit, der forventer prisfald næste år. Det er første gang i seks år, at den spådom gør sig gældende.

- Der er færre, som kan og vil være med på de priser, som lejlighederne står til, og der er usikkerhed om, hvor længe de stigende priser varer ved, siger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom hos Nykredit.

- Der er ikke dramatiske prisfald i vente, og det er meget naturligt efter de seneste års prisstigninger, siger hun.

Ud over de stigende priser peger hun på de nye låneregler, der trådte i kraft fra årsskiftet, som årsag til et mindre felt af købere.

Reglerne betyder, at husstande med høj gæld ikke kan få realkreditlån med kort løbetid og afdragsfrihed.

Samtidig nævner Mira Lie Nielsen, at de nye boligskatter, som træder i kraft i 2021, kan få nogle folk til at afvente at købe bolig.

- Det er komplekse regler, og det kan være svært at overskue, hvad skatterne konkret betyder, og det kan få nogle til at trække sig, siger Mira Lie Nielsen.

Nykredit forventer, at priserne på lejligheder i København vil falde knap to procent næste år.

Hos Nationalbanken er der også en vurdering af, at priserne kan være toppet.

I bankens seneste analyse om dansk økonomi fremgår det, at der er flere tegn på, at priserne på lejligheder i København er toppet.

Anderledes ser billedet ud, når man ser på boligmarkedet i resten af Danmark.

For hele landet venter Nykredit prisstigninger på 2,7 procent næste år for huse og 0,5 procent for lejligheder.

- Det går godt i Danmark. Der er høj beskæftigelse og lønfremgang, og flere danskere har derfor mulighed for at flytte.

- Samtidig har boligmarkedet uden for de store byer kun været i fremgang i et par år, og derfor er der meget mere plads til prisstigninger, siger Mira Lie Nielsen.

