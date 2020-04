De ellers kapitalstærke banker ventes at blive presset af både lavere indtjening og effekter fra coronakrisen.

Over flere år har de danske banker opbygget store beholdninger af kapital.

Det har været med til at gøre dem godt rustet til at modstå de udfordringer, som coronakrisen påfører det danske samfund og verden omkring os.

Det vurderer interesseorganisationen Finans Danmark, der repræsenterer den finansielle sektor, i en pressemeddelelse.

Vurderingen følger, efter at bankernes samlede kapital næsten udgjorde 400 milliarder kroner ved udgangen af 2019.

- Bankerne har altså en betydelig stødpude til at absorbere tab på for eksempel udlån til virksomheder og står dermed i en helt anden situation i dag end under finanskrisen, siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.

Alt er dog ikke fryd og gammen for bankerne.

Lave renter og faldende låneefterspørgsel presser deres kerneforretning, og det var sidste år med til at give en generelt lavere indtjening hos bankerne.

Finans Danmark forventer, at indtjeningen vil blive ved med at falde, og at det økonomiske tilbageslag fra coronakrisen også vil sætte sit negative aftryk på bankernes regnskaber.

- Med udsigt til en egentlig recession må vi vente et mærkbart løft i bankernes nedskrivninger i år, siger Ulrik Nødgaard.

