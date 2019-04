Den tidligere læge og direktør 74-årige Flemming Rosleff kunne være gået på pension for længst.

Men han vil meget hellere arbejde som kassedame i Irma efter en ellers lang karriere som læge og hospitalsdirektør end at gå på pension.

»Folk har en gammeldags holdning til tilbagetrækning, som er dikteret af, at det at arbejde er noget surt noget, som man bare skal have overstået hurtigst muligt. Og det er måske en helt forkert holdning at have til det at arbejde.«

Det sagde den tidligere hospitalsdirektør til B.T.s Facebook-følgere, da han var live i studiet på redaktionen. Se videoen øverst.

Flemming Rosleff arbejder på syvende år i Irma på Godthåbsvej i Vanløse, og nu er han med i opløbet om at blive kåret i konkurrencen som 'Danmarks sødeste kassedame', som ugebladet Hjemmet årligt afholder.

Det er kunder fra butikken i Vanløse, som har nomineret ham til den fornemme pris, og den 26. april bliver spændingen udløst.

74-årige Flemming Rosleff synes i hvert fald ikke, at det er surt at gå på arbejde. For selvom han har nået en alder, hvor folk normalt har valgt at pakke skrivebordet ned og i stedet nyde deres otium, så er det ikke noget for ham.

Flemmings blå bog: Navn: Flemming Rosleff



Alder: 74 år



Nuværende job: Kassedame i Irma, ejer en selvstændig konsulentvirksomhed og fitnessinstruktør.



Uddannelser: Læge og civiløkonom.



Tidligere job: Hospitalsdirektør i Skanderborg, Odense og Vejle. Vicedirektør i Falck. Virksomhedskonsulent i sundhedssektoren.



Andre interesser: Vinsmagning, madlavning, sociale arrangementer og sundhed.

Det var ellers lidt af et karriereskifte, som den profilerede læge foretog, da han gik fra at være hospitalsdirektør til at scanne varer og folde boner for kunderne i det lokale supermarked. Men Flemming Rosleff er rigtig glad for sit arbejde ved kassen i Irma.

»Det giver mig en daglig glæde og giver mig lyst til at stå op om morgenen og møde de mennesker, som jeg kender mere eller mindre.«

B.T.-følgerne havde da også kun pæne og anerkendende roser til Flemmings indsats ved kassen og ved vinhylderne, hvor han sniger sig hen en gang imellem, når han afholder visnmagning i butikken hver fredag.

For eksempel skrev Anna Slivsgaard følgende til Flemming Rosleff: 'Du arbejder i den Irma, som jeg frekventerer. Håber, at du vinder kåringen som Danmarks bedste kassedame.'

Og Tina Vedel skrev: 'Jeg elsker sådan en sød kassedame/mand. De fleste sidder bare og ser sure ud og gider knapt snakke. Gid, at du var i vores butik.'

Hvorfor går du egentlig ikke på pension? spurgte B.T.s debatredaktør, Sanne Fahnøe.



»Jamen, det har jeg aldrig set som en særlig attraktiv mulighed. Der er masser af resultater, der vælter frem nu her, som siger, at det faktisk ikke er farligt at fortsætte. Faktisk er det sådan, at dem, der fortsætter med at arbejde ud over den almindelige pensionsalder, de har det bedre.«

Hvorfor vælger du ikke bare en pensionisttilværelse på Costa del Sol og spiller golf?

»For det første spiller jeg ikke golf, for jeg synes, det er kedeligt. Og dem, der har prøvet bare at sidde derhjemme, må konstatere, at det ikke er det sjoveste, man kan lave. Faktisk må jeg konstarere, at det bare at sidde er ekstremt farligt.«