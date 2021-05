Fleggaards grænsebutikker forudser et sandt rykind af danskere, når det igen bliver muligt at køre over grænsen efter billige øl og sodavand.

Derfor søger koncernen nu 100 nye medarbejdere til de i alt 16 Fleggaard- og Calle-butikker i det nordtyske.

Det skriver JydskeVestkysten.

Coronavirussen har de seneste måneder lagt en gevaldig dæmper på indkøbsturene sydpå.

Der har været færre kunder i Fleggaard det seneste år. Foto: CLAUS FISKER Vis mere Der har været færre kunder i Fleggaard det seneste år. Foto: CLAUS FISKER

Det forventer Fleggaard, at der snart bliver lavet om på, når danskerne inden længe ikke skal gå i selvisolation efter en indkøbstur.

Administrerende direktør Lars Mose Iversen forklarer baggrunden for de mange nye jobopslag:

»Det skyldes, at vi har haft nogle butikker lukket, og det har primært betydet, at nogle af de ansatte har fundet nyt job. Det drejer sig primært om deltidsansatte og løst tilknyttede,« siger den administrerende direktør til avisen.

Koncernen har ikke fyret medarbejdere, men der har været personale, der har været hjemsendt, tilføjer direktøren.

Grænsehandlen har været presset under coronapandemien. Nu forventer Fleggaard imidlertid snart et stort rykind af danskere igen. (Arkivfoto) Foto: CLAUS FISKER Vis mere Grænsehandlen har været presset under coronapandemien. Nu forventer Fleggaard imidlertid snart et stort rykind af danskere igen. (Arkivfoto) Foto: CLAUS FISKER

De er nu alle vendt tilbage, men han forventer en travl sommer i grænsebutikkerne. Derfor er der nu brug for de mange nye medarbejdere.

Og der er god brug for penge i kassen i de trængte grænsebutikker.

For få måneder siden skrev Finans.dk, at overskuddet i Fleggaard-koncernen er faldet med 23 procent i det seneste regnskab. Det skyldes corona-pandemien.