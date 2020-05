Når grænserne mellem Danmark og Tyskland genåbner, og det bliver rentabelt for Fleggaard-familien at genåbne deres grænsebutikker, forbliver én af dem lukket.

Nemlig grænsefamiliens Calle-butik i Rosenkrans.

Selvom grænsehandlen selvsagt er voldsomt påvirket af coronakrisen, er det ikke grunden til, man har valgt at lukke butikken forklarer direktør i Fleggaard-koncernen, Lars Mose Iversen, til Flensborg Avis.

»Det har nu ikke noget med corona at gøre. Det er i stedet en afvejning af, at andre butikker også kan dække den handel, der hidtil har været i dette supermarked.«

Fordi Fleggaard-koncernen i forvejen har et tæt butiksnet i området, hvor den pågældende Calle-butik ligger, mener de altså, at denne kan undværes.

Det faktum, at både Danmark og Tyskland har lukket sine grænser for at inddæmme coronavirus, har selvsagt haft store konsekvenser for grænsehandlen.

Fleggaard-familien, som er en af Danmarks rigeste familier, har derfor været nødsaget til at tage drastiske midler i brug og lukke syv ud af sine otte Fleggaard-butikker samt syv ud af ni Calle-butikker.

Dermed er en stor del af den grænsehandel, som i en årrække har indbragt familien store millionbeløb, midlertidigt sat på pause.

Mens grænsehandlen er udfordret, er salget af grænsevarer steget markant i dagligvarerbutikkerne nord for grænsen.

Lukningen af Calle-butikken i Rosenkrans er endnu ikke helt på plads, så koncernen forhandler blandt andet stadig med de ansatte i butikken.

Eksempelvis er man ved at se nærmere på, om det vil være muligt for dem, der ønsker det, at få arbejde andre steder i koncernen.

Fleggaard-koncernen overtog Calle-butikkerne tilbage i 2010, men valgte at bevare Calle som et selvstændigt brand.

Der findes lige nu otte Calle-butikker. Fem langs den dansk-tyske grænse og tre i Burg og Heiligenhafen tæt på Rødby-Puttgarden-overfarten samt i Rostock.