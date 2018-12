Flemming og Ketty Sunddal, der ejer restaurant Flammen, har valgt at lukke deres oprindelige spisested, Fole Høkerkro, hvor det hele startede.

Det gør de efter restaurantens daglige leder, Jan Korsgaard, har sagt op, skriver JydskeVestkysten.

»Vi takker Jan mange gange for hans loyalitet og hans store lyst til at give vores gæster den bedste oplevelse. Vi ønsker Jan held og lykke i fremtiden,« siger direktør Ketty Rosenfeldt Sunddal.

Kroen åbnede den 1. december 1996, hvor parret var en del af kroen, både på gulvet, da de drev diskotek, vinsmagninger, buffet og meget andet.

De seneste 10 år har kroen været bestyret af Jan Korsgaard, og det samarbejde har parret været rigtig glade for.

Ketty Rosenfeldt Sunddal og Flemming Sunddal arbejder nu på at informere de kunder, der har bestilt mad ud af huset i det nye år om kroens fremtid.

Planen er at lukke stedet den 31. december, men de er også åbne for at sælge det eller finde en forpagter, der kan overtage stedet og drive det videre.

Parret og deres børn driver i dag de 14 spisesteder, som restaurantkæden Flammen består af. Lukningen af Fole Høkerkro kommer ikke til at berøre restaurant Flammen.