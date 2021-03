Restaurantkæden Flammen har store ambitioner.

De vil overgå Jensens Bøfhus ved at åbne 12 nye restauranter.

»Vi skal have åbnet de her nye restauranter så hurtigt, som lejemålene nu dukker op. Nu har vi styr på, hvor de skal placeres, så nu gælder det bare om at få lukket hullerne og få sat en knappenål ned i byerne på landkortet,« siger Piet Klein.

I Danmark har pilen nemlig kun peget én vej. Siden kæden blev stiftet i 2009 af familien Rosenfeldt Sunddal, er der ene nye restaurant skudt op efter den anden. I dag er der 15 af slagsen, og planen er, at yderligere 12 skal åbne de kommende år. Dermed vil de overgå konkurrenterne fra Jensens Bøfhus, der har 19 restauranter.

Too Good To Go hos Restaurant Flammen, en af Too Good To Gos partnere, på Nyropsgade i København, onsdag den 3. juni 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Too Good To Go hos Restaurant Flammen, en af Too Good To Gos partnere, på Nyropsgade i København, onsdag den 3. juni 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

Kæden vil lukrere på de kedelige omstændigheder, som coronakrisen bringer. Krisen vil nok få mange erhvervsdrivende til at dreje nøglen om. Derfor vil der opstå billige lejemål, som Flammen forhåbentlig kan indtage, fortæller Klein.

Hvor de nye restauranter i Danmark skal åbne, nævner han ikke, men han åbner døren for, at det kan være i mindre byer, end dem, hvor de nuværende er placeret.

De har nemlig trimmet forretningsmodellen, så det også vil være muligt at tjene penge i mindre befolkede områder.

Kæden, der serverer over 15 slags kød i buffeten, har også planer om at grille sig ind i tyskernes hjerter.

Det til trods for, at den familieejede virksomhed allerede har forsøgt sig med et tysk eventyr, der smuldrede, inden det for alvor kom i gang.

Tilbage i 2018 lød det nemlig, at der ikke var nogen begrænsninger for, hvor mange restauranter kæden kunne åbne i Tyskland. Men samme år blev direktøren Elias Tychsen fyret, og i 2019 måtte de sætte ekspansionen på pause, da et tocifret millionbeløb gik op i røg ved satsningen.

Men i 2020 kunne kædens eneste tyske restaurant, der ligger i Hamborg, melde om et driftsoverskud i tre måneder, og derfor er der kommet blod på tanden.

Hvor mange restauranter der kommer i Tyskland, kan han dog ikke løfte sløret for.