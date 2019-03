Ringkøbing Fjernvarme vil alligevel ikke etablere et varmeværk til Lalandias kommende feriepark i Søndervig. Og parken står nu uden en leverandør af strøm.

Chefen for det nye badeland ved vestkysten har tidligere udtalt til TV Midt/Vest, at projektet bliver millionstort.

Men badelandet i Søndervig er midlertidigt stødt på problemer med strøm-leverancen. For da tilladelsen til ferieparken endelig kom, så var det planlagte Fjernvarme i gang med et andet projekt.

De har derfor sagt nej til opgaven, og det har sendt Lalandia i tænkeboks.

Lalandia er særligt kendt for sit store badeland. Foto: Linda Kastrup Vis mere Lalandia er særligt kendt for sit store badeland. Foto: Linda Kastrup

Hvem, der skal levere strøm til det kommende Lalandia-badeland i Søndervig er et rigtig godt spørgsmål, efter at Ringkøbing Fjernvarme har trukket sig fra opgaven. De store bassiner i svømmelandet og de 500 huse i ferieparken bliver nemlig en rigtig stor aftager af strøm.

Planen var, at Ringkøbing Fjernvarme ville etablere et værk mellem Søndervig og Kloster baseret på solvarme og eventuelt kombineret med biomasse og elvarmepumper. Værket skulle levere varme til ferieparken og samtidig sætte gang i skiftet på værket i Kloster, der skal gå fra naturgas til brug af elvarmepumpe.

Men sidenhen er fjernvarmeværkets interesse for at blive leverandør til Lalandia kølnet af. Årsagen skal ifølge Jesper Skovhus findes i uheldig timing.

Han forklarer til Dagbladet Ringkøbing-Skjern, at tilladelsen til ferieparken trak ud, og de mistede troen på, at det blev til noget. De valgte i stedet at gå i gang med et andet projekt, og derfor må Lalandia-badelandet træde i baggrunden, forklarer han.

De nye feriehuse i Søndervig kommer til at ligge et stenkast fra vestkystens bølger. Foto: Bax Lindhardt Vis mere De nye feriehuse i Søndervig kommer til at ligge et stenkast fra vestkystens bølger. Foto: Bax Lindhardt

Og den besked faldt ikke i god jord hos projektdirektør i Lalandia, Thomas Nielsen. Han er skuffet over beslutningen.

»Joeh, det er jeg, fordi vi ville gerne have været på fjernvarmen, som er en god og stabil varmekilde. Vores kernekompetence er jo ikke at lave fjernvarme. Det er fjernvarmeværkets. Men da det ikke er en mulighed, må vi finde andre løsninger,« siger han til Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Der undersøges nu forskellige alternativer, men i stedet for at blive koblet på den kollektive varmeforsyning, så kommer de til at lave deres egen, siger Thomas Nielsen.

Bruddet med Ringkøbing Fjernvarmeværk kommer ikke til at påvirke projektets tidsplan. Lalandia var nemlig ude i god tid i forhold til fjernvarmen, så derfor er der også god tid til at få andre løsninger på plads, fastlår projektdirektøren.