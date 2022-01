Det fjerde kapitel i historien om datomærkningen hos en basar i Odense er nu udgivet, og selvom det er foruroligende læsning, så begynder det også at være ret repetitivt.

Hele fire sure smileyer i streg – og dermed fuld plade på kontrolrapporten – er det nu blevet til for samme forseelse.

Den 11. januar måtte Fødevarestyrelsen for fjerde gang i streg indskærpe over for Dalum Bazar, at man ikke må sælge fødevarer med overskreden 'bedst før'-dato, uden at angive det tydeligt.

Det resulterede i endnu et bødeforlæg og en politianmeldelse.

»Det er dyrt, og måske vi ikke kan fortsætte. Det kan godt være, vi lukker,« siger indehaveren Oussama Saad til B.T.

Ifølge indehaveren så var det tørvarer som chokolade og nudler, der havde overskredet sine 'bedst før'-dato.

»Vi har styr på mange ting, så som mælk og det der, men vi har meget stress på grund af corona,« siger indehaveren.

Men hvordan kan det være, at I kan få den samme påtale gang på gang og ikke retter op på det?

»Vi er et stort supermarked, og vi har gjort, hvad vi kan. Vi har gjort rent, sat skilte op og smidt ud, men der er stress fra mange sider,« siger Oussama Saad.