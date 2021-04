At tilbyde bilvask på abonnement er tydeligvis en fremragende forretning.

Med vaskehaller over hele landet tjener Henrik Rossing og hans familie nemlig flere millioner på at sælge ubegrænset bilvask.

Henrik Rossing er Danmarks ukronede fitnesskonge og blev milliardær i 2015, da han solgte fitnesskæden, Fitness World. Salget indbragte ham og hans kone knap 330 millioner kroner. Det skriver Finans.dk.

Nu ruller millionerne ind fra Wash World, som han har den største ejerandel af.

Foto: Michael Altschul / VisuelMedie Vis mere Foto: Michael Altschul / VisuelMedie

Et koncept, der kan minde om Fitness World.

Her køber kunderne nemlig også et månedligt abonnement, som, alt efter kategorien af medlemskab, giver adgang til ubegrænset bilvask i de 53 Wash World-haller rundt omkring i Danmark.

Dette synes mange danskere tydeligvis er et genialt koncept. For et nyt regnskab fra virksomheden viser, at de skabte overskud for tredje år i streg. Faktisk blev 2020 det bedste år for Wash World nogensinde.

Fra 2019 til 2020 formåede bilvask-kæden at øge bundlinjen fra 6,9 til 13,1 millioner kroner.

Ifølge Finans.dk har virksomheden, siden den første vaskehal åbnede tilbage i 2013, rundet et overskud på intet mindre end 23 millioner kroner.

Dette kalder direktionen, bestående af Henrik Rossing og hans fætter Jesper Rossing, i regnskabet for »tilfredsstillende.«