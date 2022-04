Fra fredag eftermiddag er det slut med at træne i fitnesskæden Fitness1, der ligger i Odense og i Aalborg.

Fitnesskæden er nemlig gået konkurs.

»Ja, det er sandt, at de er gået konkurs,« lyder det fra advokat Tue Lundkvist, der er kurator på boet.

»Nu skal vi se, hvilke aktiver vi kan indfri fra boet, så kreditorerne kan få mest muligt tilbage. Der er dog meget udstyr, der er leaset, men der er nogle ting, vi kan sælge.«

B.T. er i besiddelse af mailen, hvor man kan se, at fitnesskæden lukker.

»Dette betyder, at motionscenteret på Vestre Stationsvej lukkede i dag klokken 14:00, og at det derfor ikke længere er muligt at træne hos Fitness1 på Vestre Stationsvej eller på andre af virksomhedens motionscentre,« skriver Tue Lindkvist i den konkrete mail, B.T. er i besiddelse af.

Men hvis man har et abonnement hos Fitness1 i Odense, er der dog ingen grund til panik.

Der er nemlig mulighed for at lade sit abonnement glide over til at gælde hos fitnesscentrene Fin Form i stedet.

»Det er en løsning, ejerkredsen har arbejdet for at få igennem. Den eneste måde, jeg er involveret i den, er, at jeg har sagt god for løsningen,« siger Tue Lundkvist.

At Fitness1 er gået konkurs er primært på grund af nedlukning under corona, oplyser Tue Lundkvist.

Desuden kigger man på, om der er nogle, der vil købe kæden, men det er man i hvert fald ikke lykkedes med op indtil konkursen, lyder det videre fra Lundkvist.