Siden landets fitnesscentre for et par uger siden igen kunne slå dørene op for jernpumpende entusiaster, har man haft en ekstra opgave, som man ikke har oplevet tidligere.

I modsætning til den sidste genåbning i juni-december sidste år er der nemlig nu et krav om, at der skal tjekkes coronapas.

Og det koster voldsomt for både store og små aktører.

Senest har sn.dk beskrevet, hvordan fitnesscenteret Dansk Fitness Præstø er lukket i den sydsjællandske by.

Her har man skrevet en mail ud til brugerne, hvor det fremgår, at der ikke er penge til at få centeret til at løbe videre.

»Dansk Fitness Præstø lukker og slukker. Pengekassen er tømt – ja, faktisk er der et stort minus, og jeg tror ikke på, at vi kan få rettet op på det i nær fremtid,« skriver ejeren, Per Grøndal, ifølge mediet.

Hos Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) fortæller branchedirektør Morten Brustad til B.T., at mange fitnesscentre lider i forbindelse med den nylige genåbning.

»Man skal ikke underkende, at det er en stor byrde for alle centre, at der skal vises coronapas. For nogle centre bliver byrden så stor, at de ganske enkelt ikke kan åbne,« forklarer Morten Brustad.

Han fortæller, at der med coronapasset er blevet et bemandingskrav. Centre, der før fungerede uden bemanding, skal nu have en. Og centre, der før havde bemanding, skal nu have yderligere for at kunne tjekke alle dem, der gerne vil træne.

Da fitnesscentrene genåbnede i juni for et år siden, var der ikke krav om coronapas. Og alligevel formåede de at have åbent helt til december uden at være en stor smittekilde.

Derfor undrer de nye krav Morten Brustad.

»Fra juni til december sidste år kunne centrene køre med alle de forskellige restriktioner som sprit, afstand og mundbind. Men nu er der kommet det her med coronapas oven i. Vi så i stedet gerne, at der blev brugt et system baseret på tillid,« siger han.

»Der er centre, der er lukket, og der er centre, som kommer til at lukke, på grund af det her. Det er ganske enkelt: Omsætningen er mindre, mens omkostningerne er større.«