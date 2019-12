PureGym har offentliggjort en købsaftale på den største fitnesskæde i Danmark, Fitness World.

Den største fitnesskæde i Danmark er blevet købt af den britiske fitnesskæde PureGym. Det meddeler PureGym i en meddelelse på hjemmesiden, og det bekræftes af Fitness Worlds presseafdeling.

Meddelelsen melder intet om prisen på købet.

- Jeg er begejstret for at blive partner med PureGym - et selskab, der på bare ti år fundamentalt har ændret fitness-branchen i Storbritannien, siger Fitness Worlds direktør, Steen Albrechtslund i meddelelsen.

- Deres beslutning om at investere i Fitness World vidner om, hvilken forretning vi har bygget.

Fitness World har ud over Danmark også centre i Polen og Schweiz.

I alt har Fitness World over 230 træningscentre og mere end 600.000 medlemmer.

/ritzau/