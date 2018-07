En lang række medlemmer af Fitness World kan se frem til, at deres abonnement til landets største fitnesskæde bliver dyrere.

Prisstigningerne rammer de medlemmer, der var medlemmer i Fresh Fitness og røg over i Fitness World-kæden, da Fitness World i 2014 opkøbte Fresh Fitness.

Og det er, på trods af at medlemmerne dengang blev lovet, at deres abonnementsbetingelser, med blandt andet en lav pris på 99 kroner, ikke umiddelbart ville ændre sig.

B.T. er blevet kontaktet af en tidligere Fresh Fitness-kunde, som i 2015 netop spurgte ind til de nye abonnementsbetingelser.

Her lød svaret fra Fitness World:

’Prisen på dit nuværende abonnement ændrer sig ikke umiddelbart i forbindelse med sammenlægningen.’

’Det er ikke i orden’

Men siden er prisen løbende steget, og de tidligere Fresh Fitness-kunder har netop fået at vide, at de nu skal betale 259 kroner for et almindeligt abonnement. Det er samme pris, som de oprindelige Fitness World-medlemmer betaler.

’Jeg synes ikke, det er i orden,’ skriver kunden.

Men ifølge direktør i Fitness World Steen Albrechtslund er det netop for at være rimelig, at prisen hæves for de gamle Fresh Fitness-medlemmer.

»På daværende tidspunkt var der ikke nogen ændringer for Fresh Fitness-medlemmer. Men vi er også interesseret i, at det skal være fair og rimeligt for alle. Og det er ikke rimeligt, at to mennesker, som står ved siden af hinanden, ikke betaler det samme. Det er det, som vi har forsøgt at råde bod på her. Det er bevæggrunden, og de tidligere Fresh Fitness-medlemmer er allerede overgået til Fitness Worlds medlemsbetingelser,« siger han.

Kan du forstår, hvis der er tidligere Fresh Fitness-medlemmer, der er frustrerede?

»Du og jeg bliver også irriterede, når vores kabel-tv stiger i pris. Når man opdager det, så er det ikke det sjoveste i hele verden. Men det er vigtigt at forstå, at i det her tilfælde handler det om, at alle med samme privilegier skal betale samme pris,« siger han.