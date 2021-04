Løbebåndene og vægtstængerne i Fitness Worlds 180 centre rundt om i Danmark har det seneste år ikke været i brug, som de plejer.

Det kan også ses på kædens regnskab for 2020, som de afleverede med et underskud på hele 330 millioner kroner. Det skriver Børsen.

Fitnesskæden havde i 2020 en omsætning på 915 millioner kroner, hvilket er et fald på knap en halv milliard sammenlignet med året før.

Året begyndte ellers godt for Danmarks største fitnesskæde. De første måneder bød på stigende omsætning, fuldstændig ligesom selskabet havde forventet. Men i marts måned ramte coronavirussen Danmark, og den satte dermed også en brat stopper for danskernes besøg i fitnesscentrene.

Det er derfor også nedlukningen, der er den helt store årsag til millionunderskuddet, oplyser selskabet i årsrapporten.

»Som mange andre industrier rundt om i verden var virksomheden og er stadig påvirket af COVID-19-pandemien. Alle vores fitnesscentre blev lukket i en samlet periode på tre og en halv måned i 2020 på grund af nedlukning for at kontrollere spredningen af covid-19,« skriver de i årsrapporten.

Nedturen ser umiddelbart ud til også at sætte sig præg på næste års regnskab. Fitnesscentrene har været tvangslukket siden 16. december, og det forventer Fitness World derfor også vil påvirke regnskabet for 2021.

Regeringen har besluttet, at fitnesscentrene må åbne for kunder igen 6. maj, men hvorvidt kæden åbner præcist denne dato, har de endnu ikke meldt ud. De skriver dog i årsrapporten, at de forventer at åbne i maj.