For fjerde gang i år har den hårdtramte fitnesskæde Fitness World Group fået ny topchef.

Da coronakrisen ramte Danmark tidligere på året og blandt andet lukkede landets fitnesscentre ned, gik det også hårdt ud over Fitness World, der ifølge Finans.dk i første halvår blandt andet kunne se omsætningen dykke med 42 procent sammenlignet med sidste år.

Man har i løbet af året måtte fyre en lang række medarbejdere, nedlægge kæden Urban Gym ligesom afdelingen i Polen også blev erklæret konkurs.

Ved årsskiftet fra 2019 til 2020 hed topchefen i Fitness World Group Steen Albrechtslund. Han blev i juni afløst af Niels Meidahl, der kun holdt til oktober, hvor Lars Frøstrup trådte til. Og nu har de altså ifølge Finans.dk så fundet en ny topchef i form af Morten Bentzen.

Fitness World - Christianshavn Foto: Tobias Kobborg Vis mere Fitness World - Christianshavn Foto: Tobias Kobborg

Den nye administrerende direktør, der får til opgave at få fitnesskæden tilbage på rette spor i det nye år, stoppede tilbage i august som administrerende direktør for Telia Danmark. Dengang udtalte han i en pressemeddelelse:

»Det er en af de sværeste beslutninger i min karriere. Jeg holder utroligt meget af mine dygtige og dedikerede kolleger i Telia. Og den teknologiske udvikling og nådesløse konkurrence i telebranchen har en særlig dynamik, som jeg kommer til at savne. Tiden er dog den rette til at prøve kræfter med nye udfordringer. Jeg vil bruge den kommende tid til at overveje nøje, hvad det næste skridt i min karriere skal være. Telia Danmark har et stærkt direktionshold, så jeg er helt tryg ved at give stafetten videre.«