Som følge af coronakrisen må Fitness World sige farvel til »cirka« 70 ansatte fra selskabets hovedkontor.

Det oplyser Fitness Worlds administrerende direktør Morten Bentzen til B.T.

»Fitness World afskediger cirka 70 ansatte på selskabets hovedkontor i København. Fitness World har knap 4000 ansatte i Danmark. Der er ingen afskedigelser sket i Fitness World 180 centre rundt i Danmark. Det er selvfølgelig trist at sige farvel til gode medarbejdere, men det har været nødvendigt at lave nogle tilpasninger i kølvandet på covid-19,« skriver han i en mail og tilføjer:

»Samtidig har vores britiske ejer, PureGym, truffet en strategisk beslutning om, at internationaliseringen af koncernens fitness-koncepter skal ske fra London. Dette har også haft indflydelse på beslutningen.«

Fyringerne kommer i kølvandet på et år, hvor kædens 180 centre har været tvangslukket i flere måneder. Sammenlagt har Fitness World haft lukket i tre og en halv måned i 2020.

Det har resulteret i blodrøde tal på bundlinjen for 2020, hvor man havde et underskud på 330 millioner kroner.

Fitnesskæden havde sidste år en omsætning på 915 millioner kroner, hvilket er et fald på knap en halv milliard sammenlignet med året før.

Året 2020 begyndte ellers godt for Danmarks største fitnesskæde. De første måneder bød på stigende omsætning, fuldstændig ligesom selskabet havde forventet. Men i marts måned ramte coronavirussen Danmark, og den satte dermed også en brat stopper for danskernes besøg i fitnesscentrene.

Det er derfor også nedlukningen, der er den helt store årsag til millionunderskuddet, oplyser selskabet i årsrapporten.

»Som mange andre industrier rundt om i verden var virksomheden og er stadig påvirket af COVID-19-pandemien. Alle vores fitnesscentre blev lukket i en samlet periode på tre og en halv måned i 2020 på grund af nedlukning for at kontrollere spredningen af covid-19,« skriver de i årsrapporten.

Samtidig ser 2021 også ud til at blive et hårdt år for Fitness World. Selskabets centre har været tvangslukket fra 16. december og måtte først åbne igen 6. maj. Derfor forventer Fitness World også, at regnskabet for 2021 vil blive påvirket af coronakrisen.