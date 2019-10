Selvom man har en prominent kundeliste, er det ikke lykkedes for firmaet Inventa at undgå en konkursbehandling.

Carlsberg, Profil Optik og Telenor.

Det er blot nogle af dem, som Inventa gennem årene har leveret inventarer til. Men på grund af røde tal er firmaet nu taget under konkursbehandling.

Medejer og bestyrelsesformand Morten Kristensen bekræfter konkursen til Finans. Firmaets kurator Birgitte Jørgensen forklarer videre til Finans, at salget og omsætningen har været svingende gennem seks måneder.

»Det er ikke altid, at virksomheder kan nå at få skåret produktionsapparatet hurtigt nok til, så en konkurs kan undgås. Det skete heller ikke i dette tilfælde,« siger Birgitte Jørgensen.

Næste skridt i sagen er, at der vil blive igangsat en udbudsproces. Her vil potentielle købere modtage materiale om Inventa, hvorfor målet er at sælge konkursboet som helhed, så man kan få sikret de 50 medarbejderes job.

Inventa har ført haft problemer med underskud. Eksempelvis fra 2009 til 2014, da firmaet samlet tabte 25 millioner kroner.

I næsten 70 år har firmaet eksisteret, hvor det blandt andet har leveret inventar til supermarkeder, banker og kontorer.