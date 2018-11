RFRSH, der ejer verdens bedste Counter-Strike-hold, Astralis, har solgt sit andet hold, Heroic.

Firmaet RFRSH sælger Counter-Strike-holdet Heroic, der har tre danskere om bord, til Seranades Global.

RFRSH fortæller, at firmaet gennem en periode har forsøgt at sælge, og at der har været flere interesserede købere.

RFRSH erklærer sig tilfreds med salget. Prisen for handlen er ikke oplyst.

- RFRSH Entertainment har i et stykke tid arbejdet på at finde den optimale løsning for alle interessenter og vil gerne takke spillere, trænere, sponsorer, partnere og fans for at være en vigtig del af holdets udvikling, skriver det i en pressemeddelelse.

Heroic ligger i øjeblikket nummer 19 på verdensranglisten i Counter-Strike, som toppes af det danske hold Astralis, der er ejet af RFRSH.

Heroic-holdet består af de tre danskere Asger "AcilioN" Larsen, Patrick "es3tag" Hansen, Daniel "mertz" Mertz samt de to svenskere Adam "friberg" Friberg og Andreas "MODDII" Fridh.

Målet hos selskabets nye ejer er at komme helt til tops.

- Vi ser stor mulighed i at erhverve Heroic. Holdet har et enormt potentiale, som vi ser frem til at udvikle endnu mere, så vi kan nå målet om at blive verdens bedste Counter-Strike-hold, siger Erik Askered, ny direktør for Heroic, i en pressemeddelelse.

RFRSH ejer ud over Astralis e-sportsturneringen Blast Pro Series. Tidligere i år blev den afholdt i Royal Arena i København.

/ritzau/