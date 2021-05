Berlingske er blevet sagsøgt af to aarhusianske webshopejere i forbindelse med avisens kritiske dækning af deres forretninger.

Ifølge Berlingske drejer det sig om fem millioner kroner, og det er Mark Haugaard og Halfdan Harring, der har lagt sag an med advokatfirmaet CO: PLAY i ryggen.

De to har blandt andre ejet de to webshops Myposture og Mymuscle, men begge gik konkurs sidste år.

Sagsøgerne ønsker fuld erstatning for tabene og tortgodtgørelse, fordi artiklerne har haft 'store personlige konsekvenser' for dem. Derfor løber det samlede beløb op i 5,3 millioner kroner.

Berlingske har gennem deres dækning beskrevet, hvordan ejerne åbnede og lukkede stribevis af webshops, som blev stærkt kritiseret. I artiklen lyder det, at kunder var rasende, og klagede over alt fra ulovlig markedsføring til værdiløse, defekte og potentielt farlige kopivarer.

De to ejere har ikke ønsket at stille op til mundtligt interview, mens deres advokat Heidi Højmark Helveg meddeler, at alle spørgsmål skal formuleres skriftligt til hende.

Hun oplyser, at hun ikke har nogen kommentarer til artiklen om, at hendes klienter nu sagsøger Berlingske.

Men i et skriftligt svar til avisen fra Haugaard og Harring lyder det, at årsagen til stævningen fremgår af selvsamme, og:

»Herunder er årsagen blandt andet, at vi kan dokumentere, at I skriver forkerte oplysninger. Derfor har vi nogle krav, vi er nødt til at retsforfølge. Vi ser frem til at få sagen behandlet ved domstolene.«

Berlingskes ansvarshavende chefredaktør er ikke bekymret for stævningen, men fortæller, at han opfatter det som et forsøg på at lægge pres på avisen, og at de har sit på det rene i sagen.