50 medarbejdere i et nordsjællandsk byggefirma får del i en bonus på en halv million kroner.

Firmaet la Cour Byg har valgt at udbetale bonussen som en anerkendelse af de ansattes indsats.

»Vi er jo sammen om tingene, så svende og funktionærer er også med til at få tingene til at lykkes. Jeg er meget stolt af, at vi kan gøre det her i dette coronaår, hvor vi og svendene ikke har vidst, om det var forsvarligt at tage ud til hr. og fru Jensen, men har gjort det alligevel med de forbehold og restriktioner, der har været,« siger direktør Filip la Cour til Sjællandske Medier.

La Cour Byg er et tømrer-, snedker- og murerfirma, der ligger i Hillerød.

Firmaet udbetaler ifølge mediet 10 kroner netto for alle aktive timer, som de ansatte har arbejdet i 2020.

Det bliver til 13.000 kroner, hvis de har arbejdet 1.300 timer.

Sidste år kunne la Cour Byg præsentere et resultat på 1.792.777 kroner.

Firmaet har specialiseret sig inden for forsikringssager og udbedring af skader.