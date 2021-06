Den familieejede nedrivningsvirksomhed Kingo Karlsen har politianmeldt en person for at have bedraget virksomheden for et enormt millionbeløb.

For at gøre ondt værre, er der tale om en person, der har stået virksomheden nær. Det er nemlig en tidligere ledende medarbejder, der efter sigende står bag bedrageriet.

Medarbejderen forlod firmaet i starten af året og har ifølge virksomheden gennem længere tid handlet direkte mod selskabets interesser. Det skriver Børsen.

Og det må man sige, for den tidligere ledende medarbejder har nemlig kanaliseret pengene til sig selv og vildledt om økonomien i fire store byggeprojekter.

En fidus, der skulle have påført selskabet et tab på 30 millioner kroner.

»Vi har aldrig oplevet noget lignende i Kingos historie. Jeg er rystet over det, og jeg har svært ved at finde ord for, hvor skuffet jeg er over det svigt og det tillidsbrud, som alle medarbejdere i Kingo bliver ramt af i denne sag,« udtaler Thomas Kingo, der ejer Kingo Karlsen, i en pressemeddelelse.

Det store tab for firmaet har forårsaget, at årsregnskabet for 2020 er forsinket, og Kingo Karslsen forventer at komme ud med et negativt resultat.

Er man kunde ved Kingo Karlsen, skal man dog ikke være bekymret. Selskabet garanterer nemlig, at kunder ikke vil mærke tabet.