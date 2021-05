Der bliver snart travlt i HR-afdelingen i Esbjerg-virksomheden Semco Maritime.

Koncernen har nemlig vundet udbuddet om at udvinde gas i det såkaldte Tyra-felt i Nordsøen.

Semco Maritime har fået det, der bliver kaldt 'idriftsættelseskontrakten' af den danske del af feltet sammen med den franske virksomhed Actemium Oil & Gas Commissionning.

Derfor får Esbjerg-virksomheden snart brug for rundt regnet 300 nye medarbejdere, oplyser den i en pressemeddelelse, som er omtalt i JydskeVestkysten.

Olie produktionen begyndte i Danmark i 1972. Her et blik på en Mærsk-platform et andet sted i Nordsøen. (Arkivfoto)

»Vi er stolte over, at Total (olieselskab, red.) har valgt vores konsortium i et udbud af denne spændende idriftsættelseskontrakt, der er en del af den historiske genopbygning af Tyra-feltet, som vil forbedre den samlede energieffektivitet og ventes at reducere CO2-udledningen med 30 procent. Vi ser frem til at indlede samarbejdet,« siger Senior Vice President hos Semco Maritime Oil & Gas, Anders Benfeldt, i meddelelsen.

De nye medarbejdere skal blandt andet være med til at sætte nye boreplatforme op.

Derfor er det for eksempel smede og elektrikere, der er bud efter, men det fremgår, at der også bliver brug for folk med længere videregående uddannelser.

Det kan eksempelvis være forskellige typer af ingeniører.

Chefen for den franske samarbejdspartner Actemium Oil & Gas Commissioning, Christophe Monier, siger i pressemeddelelsen, at projektet vil sikre Danmarks gasforsyning mange år fremover.