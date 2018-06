GN Hearing, der laver høreapparater, skal bruge op mod 100 ingeniører inden årets udgang. De er svære at få.

København. Høreapparatproducenten GN Hearing er vokset markant de seneste år, og det vil selskabet gerne blive ved med. Det kræver, at der fortsat bliver forsket og udviklet. Derfor skal der bruges ingeniører. Op mod 100 inden årets udgang.

Men det er ikke let i disse dage. For få unge vælger uddannelserne, og det er blevet sværere at få udlændinge hertil, fortæller administrerende direktør Anders Hedegaard.

- Vi kan ikke gå på kompromis, og det er ved at blive et problem at finde kvalificerede ingeniører nok. Og med tiden bliver det et massivt problem i Danmark, om vi har nok ingeniører til at føde et selskab som vores, siger direktøren.

GN Store Nord er klassisk dansk erhvervshistorie. Selskabet blev startet i 1869 af erhvervsikonet C.F. Tietgen. Hovedsædet ligger stadig i Danmark, og det er også danskere, GN Hearing først går efter, når der skal ansættes.

- Vi er de seneste otte år vokset mere end markedet ved at fokusere på forskning og udvikling. Hvis vi skal klare os globalt, skal vi have de bedste folk. Der er afgørende for vores overlevelse.

- Det kræver, at vi får gode ingeniører ansat. Og der bliver simpelthen ikke lavet nok i Danmark lige nu. Vi bør stimulere de kommercielle og tekniske uddannelser, vi har.

- Vi ser alt for mange unge mennesker gå mere eller mindre hovedløst ind i de samfundsvidenskabelige uddannelser og blive opslugt af det offentlige bureaukrati, siger Anders Hedegaard.

Kan der ikke skaffes danske ingeniører, så går GN Store Nord til udlandet. Men også her kunne Anders Hedegaard godt ønske sig bedre forhold.

- Forskerordningen er forbedret, og det er godt. Men der er stadig mange regler, der bliver strammet. Det synes vi, er svært uheldigt.

- Danmark er ikke øverst på listen for udenlandske specialister. Vejret trækker ikke, og skatterne er høje.

- Udlændingedebatten har også en påvirkning. Den kan blive meget skinger, så det ville da være rart, hvis tonen blev mere moderat, siger Anders Hedegaard.

Det bliver ikke sidste gang, at Anders Hedegaard og GN Hearing jagter ingeniører. Men hvis det skal blive til arbejdspladser i Danmark, kræver det ændringer.

- Når vi satser, så gør vi det uanset hvad. Men Danmark kan hjælpe til, at de investeringer ender i Danmark. Og vi kan starte med, at flere unge bliver ingeniører, siger direktøren.

