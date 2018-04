Coop kan få ny formand, efter at koncernen blev kritiseret for at slå for stort brød op med reklamebureau.

København. Mere fokus på mel og sukker og mindre fokus på bankforretninger og reklamebureau.

Det er, hvad lørdagens formandsvalg i Coop, der blandt andet driver Kvickly og Fakta, kommer til at handle om.

Fire mænd bejler til posten som formand for dagligvarekoncernens 1,7 millioner medlemmer.

Lars Fournais, der er formand for fodboldklubben AGF, synes at have lagt sig i spidsen blandt de tre udfordrere, der vil vippe den nuværende formand, Lasse Bolander, af pinden.

- Oplevelsen er, at Coop nu igennem flere år ikke har haft nok fokus på sin kerneforretning. De seneste års regnskabsmæssige resultater har været stærkt utilfredsstillende, siger Fournais.

Coop omsatte i 2017 for 44,8 milliarder kroner. Det samlede overskud steg i 2017 til 528 millioner kroner fra 274 millioner kroner året før.

Selv om ledelsen i Coop omtaler resultatet som "en markant fremgang i indtjeningen", er økonomien langtfra tilfredsstillende, vurderer Bruno Christensen, som er brancheekspert og grundlægger af analysevirksomheden Retail Institute.

- Hvis man har en omsætning i størrelsesordenen 40 milliarder kroner, og man kun formår at levere et overskud på knap én procent af omsætningen, så er der noget galt, siger han.

Derfor bør Coops ledelse og medarbejdere ifølge Lars Fournais stoppe med at bruge ressourcer på det, der ikke hører til kerneforretningen.

Han hæfter sig ved, at Coop i dag blandt andet både driver investeringsforeninger, sælger varer i Kina, driver Coop Bank, sælger FDB-møbler fra selvstændige forretninger og ejer et reklamebureau.

Lasse Bolander, der har siddet i formandsstolen i ti år, afviser, at firmaet savner fokus. Kerneforretningen er kun en del af opgaven, siger han.

- Vi skal hele tiden udvikle os og give medlemmerne nye fordele. Vi har oprettet en bank og indgået et samarbejde med et forsikringsselskab. For mig at se er det også en del af kerneforretningen, fordi vi giver medlemmerne fordele i hverdagen.

Der er tre udfordrere til formandsposten. Ud over Fournais er det Christian Christensen, der er tidligere chef for lokale varer i Coop, og Mikkel Irminger Sarbo, som er medlem af Coop ambas bestyrelse og landsrådet.

Det er landsrådets 124 medlemmer, som lørdag eftermiddag vælger Coops næste formand.

/ritzau/