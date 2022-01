Tre jyske og et fynsk diskotek står til at modtage kæmpe bøder.

De har erkendt, at de har deltaget i det kartel, som 18 diskoteker og deres fælles indkøbsselskab NOX Network fik bøder for kort før jul.

Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse. De skriver, at der er tale om Ghost Bar i Middelfart, Tartan Pub i Vejle, Crazy Daisy i Vejen og Rustik & Flamingo i Randers.

I kartellet var formålet, at diskotekerne ikke åbnede filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden.

Og det er brud på konkurrencereglerne, lyder det fra formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, og nu står diskotekerne over for en kæmpe bøde.

»Her er tale om et kartel, hvor en række virksomheder har delt markedet imellem sig gennem mange år. Det skader forbrugerne og er en grov overtrædelse af konkurrenceloven.«

De fire virksomheder har overtrådt konkurrenceloven ved at deltage i kartellet i en årrække.

Bøderne er på mellem 57.000–111.000 kroner. Og værst kommer det til at gå ud over Rustik og Flamingo ApS.

Selvom bøderne er på tusindvis af kroner, så er de lave sammenlignet med tidligere kartelbøder.

Det skyldes, at bøderne maksimalt kan udgøre 10 procent af virksomhedens samlede omsætning i det foregående år. Og med coronarestriktioner og begrænset åbningstid, så har der ikke været den store omsætning.

Alle diskotekerne har accepteret deres bøde.