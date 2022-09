Lyt til artiklen

Snart vil fire byer være en Dagli'Brugsen fattigere.

For den 27. november lukker Dagli'Brugsen i Nørre Broby og Rørby. Den 4. december lukker yderligere to i Dagli'Brugsen i Trige og Ågård.

Det skriver Coop i en pressemeddelelse.

Butikkerne giver ifølge Coop underskud, og de vurderer, at der ikke er udsigt til, at det vender lige foreløbigt.

Samtidig er der i øjeblikket stærkt stigende priser på el og energi.

»Trods stor indsats fra uddelere og medarbejdere alle fire steder, så står butikkerne ikke til at redde. De stærkt stigende elpriser har så været dråben, der fik bægeret til at flyde over, og som var medvirkende til, at der ikke var andre muligheder her og nu,« siger kædedirektør Torben B. Andersen, Dagli'Brugsen i pressemeddelelsen.

Ifølge De Samvirkende Købmænd, så vurderer de, at mellem 150 og 200 mindre købmænd kan komme i en situation, hvor de ikke kan få økonomien til at hænge sammen.

Koncerndirektør i Coop, Allan Kristoffersen, fortæller i pressemeddelelsen, at man gør alt, hvad man kan for at hjælpe de mindre butikker gennem krisen.

Som konsekvens af krisen har Coop slukket for 2000 kølere og fjernet dem fra butikkerne. Derudover er der også skruet ned for temperaturerne i butikkerne.

Coop oplyser, at de vil forsøge at genansætte medarbejderne fra de fire butikker andetsteds i Coop.