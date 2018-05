Henrik Ramlau-Hansen stopper som formand for Finanstilsynet efter hvidvask-sag i Danske Bank.

København. Henrik Ramlau-Hansen trækker sig som formand for Finanstilsynets bestyrelse. Det bekræfter Finanstilsynet over for Ritzau.

Ramlau-Hansen er tidligere finansdirektør i Danske Bank.

Hans afgang fra Finanstilsynet kommer, efter at Finanstilsynet har tildelt Danske Bank en stribe påbud og påtaler i en sag om hvidvask i bankens estiske afdeling.

Ifølge Berlingske Business forlader Ramlau formandsposten i Finanstilsynet, fordi der ikke må herske den mindste tvivl om Finanstilsynets position.

- Finanstilsynets kritiske rapport af Danske Banks håndtering af en række forhold i Estland er på sin vis det bedste bevis på Finanstilsynets uafhængighed, udtaler Ramlau-Hansen ifølge Berlingske i en pressemeddelelse.

- Som tidligere medlem af ledelsen i Danske Bank tager jeg min del af ansvaret, og jeg ønsker på ingen måde, at min rolle som formand for Finanstilsynet skal spille nogen som helst rolle i den efterfølgende diskussion af Danske Banks håndtering af sagen.

