Overvejer du at låne penge? Så skal du gå langt udenom PrivatBanken, som ellers reklamerer for lån via sin hjemmeside.

For PrivatBanken er slet ikke en bank.

Sådan lyder den usædvanlige advarsel fra Finanstilsynet.

'Finanstilsynet udsender hermed en advarsel mod PrivatBanken. Finanstilsynet har fået oplyst, at PrivatBanken formidler lån på hjemmesiden www.privatbanken.dk.,' skriver Finanstilsynet i en pressemeddelelse ifølge Finans.

Finanstilsynet, som fører opsyn med de danske pengeinstitutter, oplyser, at PrivatBanken udbyder lån til danskerne uden at have tilladelse til at drive bankvirksomhed i Danmark.

Og det er ikke det eneste, som virker betænkeligt.

Har du optaget et lån hos PrivatBanken? Så vil vi gerne høre fra dig. Skriv til os på Facebook eller send en mail til 1929@bt.dk.

PrivatBankens adresse skulle angiveligt være Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg, men Finanstilsynet oplyser nu, at banken ikke er at finde på adressen - og slet ikke er registreret i Danmark.

PrivatBanken er heller ikke under tilsyn af Finanstilsynet, skriver branchemediet Finanswatch.

'PrivatBanken ikke har tilladelse til at udøve aktiviteter omfattet af lov om finansiel virksomhed,' skriver Finanstilsynet i pressemeddelelsen.

Onsdag morgen kan der ikke oprettes forbindelse til PrivatBankens hjemmeside www.privatbanken.dk, men på Facebook kan man stadig finde selskabet, som Finanstilsynet advarer imod.

Der har tidligere været en helt igennem lovlig bank i Danmark ved navn Privatbanken (bemærk det lille 'b'). Privatbanken fusionerede med Sparekassen SDS og Andelsbanken under navnet Unibank i 1990.