Hverken det danske eller estiske finanstilsyn har forbrudt sig imod nogen EU-lovgivning i forbindelse med deres håndtering af Danske Bank, konkluderer EU's bankmyndighed, EBA.

Det skriver det estiske finanstilsyn på sin hjemmeside.

- Ved en afstemning på et møde 16. april konkluderede EBA's bestyrelse, at der ikke er fundet noget brud på EU-lovgivning og besluttede at lukke en undersøgelse uden anbefalinger, skriver det estiske finanstilsyn.

Undersøgelse relaterer sig til Danske Banks estiske afdeling. Her har udenlandske kunder ifølge bankens egen undersøgelse ført store milliardbeløb gennem banken.

Undersøgelsen fandt 6200 mistænkelige kunder. Den samlede strøm af penge fra de udenlandske kunder gennem den estiske filial i perioden 20017-2015 udgjorde 200 milliarder euro. Det svarer til knap 1500 milliarder kroner.

Undersøgelsen har ikke kunnet fastslå, hvor stor en del af beløbet, der er "mistænkeligt". Men det er formentligt "en meget stor del" af de 1500 milliarder kroner.

/ritzau/