Cyberkriminalitet er en ny virkelighed, som danske banker står over for hver dag, siger Finans Danmark.

København. Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at truslen fra cyberkriminalitet mod den danske finanssektor er meget høj.

Det genkender sektoren, der lever under truslen hver dag.

- Det er sådan verden ser ud lige nu. Der er en stærk trussel fra cyberkriminelle, så konklusionen er desværre ikke overraskende, siger digitaliseringsdirektør i brancheforeningen Finans Danmark Michael Busk-Jepsen.

Lige Danmark har været udsat, fordi sektoren og samfundet relativt hurtigt blev meget digitaliseret. Modsat er dansk et lille sprog, der kan holde cyberkriminelle væk, da det er lettere at gå efter engelsksprogede lande.

- Vi oplever dette her dagligt i forskellige afskygninger. Mest almindelig er svindel med betalingskort og oplysninger. Og så oplever vi netbankindbrud, hvor man forsøger at narre kodeord ud af brugerne.

- Når vi kigger på store angreb rettet mod bankerne, så er der også tilfælde, siger Michael Busk-Jepsen.

Finanssektoren i Danmark forsøger at imødegå truslen på flere forskellige måder. Via Nordisk Finans CERT deler banker i Norden oplysninger om angreb og modsvar, så alle kan have så opdaterede informationer som muligt.

Sideløbende har Nationalbanken oprettet "Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed".

- Her bliver afholdt øvelser i forhold til kriseberedskabet, og vi har forpligtet hinanden til at simulere angreb, så vi kan få testet vores forsvar.

- Så vi gør, hvad vi kan for at forberede os på dette her. Men vi ved også, at de cyberkriminelle er dygtige, så man kan ikke garantere noget, siger Michael Busk-Jepsen.

Han fortæller også, at de mellemstore og små banker generelt samarbejder om it-løsninger via datacentre. Derfor er mindre banker - med færre ressourcer til at ansætte it-medarbejdere - heller ikke mere udsatte end de større.

- Det er en ældgammel tradition i bankerne at passe på pengene. Så vi har gjort meget de seneste år for at stå imod truslen, siger Michael Busk-Jepsen.

