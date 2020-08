Hvis banker og realkreditter får ekstraregning på grund af regeringens pensionsplan, vil det koste kunderne.

Regeringen lægger op til, at den finansielle sektor skal være med til at spytte i kassen for at finansiere planen om tidlig pension.

Den ekstraregning risikerer imidlertid at blive sendt videre til kunderne, som kan ende med en årlig ekstraregning på 1400 kroner for en almindelig familie.

Det viser en analyse fra Finans Danmark, der er interesseorganisation for den finansielle sektor i Danmark.

- Uanset hvordan man vender og drejer det, så kan en stor del af regningen ende hos kunderne. Og det er jo os alle sammen.

- Hvis man overfører erfaringerne fra lignende skatter i udlandet, så risikerer en almindelig familie at se frem til en regning på 1400 kroner om året.

- Det er ikke småpenge, siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark, i en pressemeddelelse.

Regeringen fremlagde i tirsdags sit meget imødesete pensionsudspil. Det skal sikre en ret til tidligere pension for udvalgte grupper.

Bliver det vedtaget, vil det koste tre milliarder kroner årligt frem til 2025.

Finansieringen skal blandt andet findes ved at tillægge finanssektoren en ny særlig selskabsskat på 1,5 milliarder kroner om året.

På grund af coronakrisen vil regeringen først indføre skattestigningen fra 2023 frem mod 2025. Det skyldes, at coronakrisen har ramt dansk erhvervsliv hårdt.

Indtil da vil regeringen tage pengene fra råderummet, der er penge fra statens forventede overskud frem mod 2025.

I 2023 skønner regeringen dog, at økonomien igen vil være normal, så man kan indføre skattestigningen.

/ritzau/