Den politiske opbakning til Ørsteds salg af Radius er væk. Finansminister så gerne salg.

Det er ikke en tilfreds finansminister, der søndag har måttet fortælle Ørsted, at der ikke længere er politisk opbakning til salget af elforretningen Radius.

Radius ejer elnettet for over en million kunder på Sjælland og Ørsted har længe barslet med et salg. Det har dog mødt politisk modstand og søndag trak Socialdemokratiet sin støtte.

- Man må konstatere, at to af partierne i forligskredsen (Socialdemokratiet og SF red.) har skiftet holdning. I et system som det danske skal der være politisk opbakning, og så kan man ikke gennemføre salget.

- Jeg så gerne, at man fik solgt Radius. Ørsted er i gang med en grøn omstilling og har brug for kapital. Om det er Ørsted, der ejer Radius, eller andre, er lige meget for forholdene for forbrugerne er reguleret, siger finansminister Kristian Jensen (V).

Salget af Dong - nu Ørsted - hænger som en tung sky over salget af Radius. Dong-salget - til blandt andre den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs - førte til hård kritik af den daværende socialdemokratiske regering.

Kristian Jensen ser det som en medvirkende faktor.

- Jeg tror, at Socialdemokratiet er blevet bange for deres egen skygge i denne her sag. Sagen er jo, at Radius allerede i dag drives kommercielt med profit for øje. Det vil ikke ændre sig med andre ejere.

- Og så er det jo grotesk, at vi ikke har noget imod, at danske pensionskasser ejer energiinfrastruktur i udlandet. Men tilsyneladende mener Socialdemokratiet nu, at udenlandske pensionskasser ikke må det samme i Danmark, siger Kristian Jensen.

Ørsted skriver i en fondsbørsmeddelelse, at man nu "vil vurdere situationen". Men ifølge finansministeren er der ikke meget at vurdere.

- Bundlinjen er, at nu kan vi ikke sælge Radius. Nu må Ørsted holde fast i Radius og gå ud og låne penge til sin grønne omstilling. Så den grønne omstilling bliver forhindret af Socialdemokratiet, siger Kristian Jensen og medgiver, at han er godt træt af udviklingen:

- Jamen det er jeg da. Og jeg er da også godt træt af, at dialogen og fortroligheden i forligskredsen har talt for meget lidt, og at Socialdemokratiets beslutning på tværs af børsregler og alt andet bliver meldt ud en søndag eftermiddag.

